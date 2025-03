En la edición especial de Los Tenores de este miércoles, nuestros panelistas tuvieron en la mesa a Esteban Paredes y Gonzalo Jara, dos ex seleccionados nacionales, que hicieron su análisis sobre el partido de Chile ante Paraguay por Eliminatorias y opinaron del rol de Ricardo Gareca.

El ex defensor comenzó dando su visión del duelo ante la Albirroja: “Paraguay no va a cambiar, es un equipo que juega 4-4-2, que desequilibra con Almirón. Yo creo que Chile va a basar su juego en lo que pueda hacer Vidal. Yo creo que Chile mañana va a tener la posesión del balón, porque Paraguay no es un equipo que te va a salir a presionar, te cede la pelota”.

Al ser consultado por el trabajo de Ricardo Gareca, el goleador histórico del fútbol chileno, fue directo: “Todos hemos estado a la expectativa este tiempo que lleva, de que podría haber hecho algo más. Por ahí hay muchas excusas, el presidente de la ANFP se desmarcó diciendo que la gente lo había pedido. Es responsabilidad de él, él sabía a lo que venía, y creo que está muy al debe”.

Por su parte, Gonzalo Jara comentó: “A mí me falta saber a qué juega Chile. Lo he venido diciendo hace mucho, Gareca juega al rendimiento individual de cada jugador en su posición, y eso depende mucho del momento que viva el jugador en su club, y que después venga a mostrarlo a la selección”.

Sobre el rol que puede tener Fernando Zampedri, esta fue la opinión de Esteban Paredes: “Él tiene la capacidad de aguantar bien el balón de espalda, eso le puede dar un desahogo a los volantes y extremos. Tiene gol, que es algo que nos hace falta”.

“No es por desmerecer, pero la selección en la que jugábamos nosotros, casi todos los jugadores estaban en Europa. Hoy día hay muchos en Argentina, México; Alexis viene con poco fútbol, Arturo está acá en Chile”, concluyó el ex delantero.