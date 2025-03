¿La reconoces? Debutó con 9 años en un sketch de televisión y hoy es una de las actrices mejor pagada

Al día de hoy existe una amplia variedad de actores reconocidos a nivel mundial con gran trayectoria y se posicionan como los mejores dentro de la industria cinematográfica.

La mayoría de ellos han tenido que forjar una larga y muy trabajada carrera para para llegar hasta donde se encuentran en la actualidad, incluso participando de muchos proyectos olvidados.

Además, esto tiene un valor agregado cuando la excursión en el mundo de las series y películas comienza a una temprana edad, marcando el inicio de un futuro sólido.

Este es el caso de una de las actrices mejores pagadas hoy en día, rostro importante dentro de Hollywood y ampliamente solicitada por diferentes compañías.

Se trata nada más y nada menos que de Scarlett Johansson, quien tuvo sus primeras apariciones públicas en televisión con apenas 9 años en un sketch.

En 1993, cuando la actriz recién daba sus primeros pasos en algunos comerciales de TV, su deseo de llegar a lo más alto la hizo participar con un pequeño rol en Late Night with Conan O’Brien.

Para aquella incursión, que marcaría el despegue de una increíble carrera, Johansson interpretó a Sarah Hughes, una niña que acaba de ganar un concurso nacional de deletreo, aunque las cosas no salieron como se esperaba, generando una escena cómica que sigue siendo representativa del humor de los late night de los 90.

Al día de hoy, aquellas escenas son recordadas de forma especial en el mundo del espectáculo. Además, muchos apuntan a la forma de ser de la actriz y su apariencia, asegurando que no ha cambiado, teniendo el mismo rostro y gestos inconfundibles.

Primeros pasos y ascenso

Tras esa primera aparición en la televisión, Scarlett Johansson debutó en el cine con un papel menor en Regreso a casa, una película que muy pocos recuerdan.

Sus inicios en la industria cinematográfica no fueron precisamente destacados, y antes de alcanzar el reconocimiento tuvo que aceptar papeles en producciones como Mi Pobre Angelito 3, My Brother the Pig y Manny & Lo.

No fue hasta su participación en películas como El hombre que nunca estuvo, Mundo fantasma y Perdidos en Tokio cuando su talento comenzó a ser realmente valorado.

Su ascenso en Hollywood no fue inmediato ni sencillo, pero con el tiempo, Johansson logró consolidarse como una de las actrices más exitosas y mejor pagadas del mundo.

Su historia, al igual que la de varios otros rostros, demuestra que el esfuerzo y la perseverancia pueden transformar una carrera que comenzó con un pequeño papel en un late night.

Al día de hoy cuenta con importantes títulos en su trayectoria, tal como La isla, Ella, Jojo Rabbit, La otra cara de la luna, Lucy y su destacado rol en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), además de su nuevo papel en Jurassic World Rebirth.