Isabel Allende tras decisión del TC de revisar el fondo de recurso contra la senadora: “Fuimos nosotros quienes lo solicitamos”

Santiago de Chile

El Tribunal Constitucional (TC) resolvió por unanimidad no abrir un período probatorio en la causa que busca la destitución de la senadora Isabel Allende (PS) , lo que implica que revisará el caso con los antecedentes ya presentados, sin admitir nuevas pruebas.

El requerimiento en su contra fue presentado por diputados del Partido Republicano a raíz de la fallida compra de la casa de Salvador Allende.

La decisión fue valorada por la parlamentaria, quien aseguró estar “tranquila” con el avance del proceso. Sin embargo, el TC determinó que “no hay hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos que acreditar”, por lo que “la causa quedará en estado de dictarse autos en relación, para que el Pleno resuelva el fondo del asunto”.

Allende explicó que fue su defensa, encabezada por el abogado Gabriel Osorio, la que solicitó que no hubiese un período probatorio.

“Nuestros argumentos son muy sólidos”

“Fuimos nosotros que solicitamos que el TC considerara la posibilidad que no hubiese un período probatorio”, afirmó, agregando que la decisión se basó en la confianza en su defensa. “Nuestros argumentos son muy sólidos, muy claros y, por lo tanto, vamos a esperar el fallo del tribunal”.

La senadora insistió en que la operación de compra nunca se concretó, ya que no hubo un contrato finalizado ni un pago realizado.

“Ese proceso no continuó, no se llevó a cabo, no hay un pago, no está inscrito, etcétera”, afirmó. Además, destacó que el inmueble en cuestión es un bien público, lo que justifica el interés del Ejecutivo en su adquisición.

Tras la decisión del TC, se espera que el tribunal resuelva el fondo del requerimiento en las próximas semanas.