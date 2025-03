Superintendenta (s) de Educación por agresión de un alumno a profesora en Trehuaco: “El establecimiento debe tener un plan de abordaje individual”

La superintendenta (s) de Educación, Marggie Muñoz, conversó con La Prueba de ADN para abordar el tema de la convivencia escolar y los diversos casos de violencia que se presentan en la comunidad.

Las últimas horas han estado marcadas por la agresión de un alumno hacia una profesora en Liceo Bicentenario de Trehuaco, región de Ñuble, un hecho que conmovió al país y pone sobre la mesa lo que ocurre en esta materia dentro de los colegios.

Respecto al caso en particular, la invitada precisó que realizaron la denuncia de oficio, se apersonaron en el establecimiento y ya están llevando todas las acciones correspondientes según los protocolos y reglamentos.

A modo general, hizo hincapié en que “el maltrato a docentes es algo que no se puede tolerar (...) todos los que integran la comunidad educativa deben estar en espacios de buen trato y seguros, al igual que los estudiantes”.

Asimismo, siguiendo el ejemplo de lo ocurrido en Trehuaco, señaló que “hay obligaciones que el establecimiento debe cumplir” frente a alumnos del espectro autista. “Entre ellas, debe contar con un plan individual de abordaje”.

Además, la autoridad apela a que cada institución, “dentro de su reglamento interno, debe tener medidas que se dispongan para proteger tanto a las víctimas de la agresión, como también las medidas formativas y disciplinarias que puedan aplicar a quienes fueron causantes”.

“Los establecimientos deben tener estos protocolos y recomendamos que sean construidos con la participación de todos los integrantes de la comunidad educativa”, añadió.

De esta manera, considerando la intervención de la Superintendencia, “hay dos aristas; una reactiva que es cuando ingresamos el caso e ingresamos una denuncia, pero también hay fiscalizaciones programadas".

Particularidades del caso

Siguiendo con el caso particular de lo ocurrido en la región de Ñuble y al alumno agresor, Muñoz destacó que cada plan de gestión de la convivencia escolar debe ser construido en base a la realidad de cada establecimiento, considerando la personificación de cada estudiante.

Para efectos de este hecho, “el que sea un estudiante del espectro autista” refuerza la importancia de que “el establecimiento deba tener un plan de abordaje individual”.

Con esto se pueden conocer las gatillantes de sus reacciones, lo que podría haber sido clave para evitar este hecho. Así, lo ideal es que “la conversación para construir este plan de abordaje se tiene que dar en el minuto que la familia empieza a accionar la matricula”.

Por otra parte, a modo de consecuencia, la jefa de división de Protección de Derechos Educacionales, “hay un abanico de sanciones que la Superintendencia tiene facultades para aplicar, que van desde una amonestación a multas. Pero todo eso depende de la investigación”.

De todas formas, dejó en claro que para este caso no se exime de sanciones al alumno por el hecho de ser del espectro autista, asegurando que “no puede ser justificación para no aplicar medidas disciplinarias o de expulsión o de cancelación de matrículas. Siempre que la conducta no haya sido generada por su condición”.

“La norma también dice que los estudiantes, cuando incumplan ciertas regulaciones de convivencia del establecimiento, y eso no es producto de su condición, no están eximidos de que se les aplique el reglamento interno”, complementó.