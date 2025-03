Han sido días donde Like Media y su dueño, Karol Lucero, han estado en el ojo del huracán debido a varias denuncias de un supuesto maltrato laboral e irregularidades en el canal de Youtube.

Resulta que, la semana pasada, el tiktoker Danilo 21 indicó que se había enterado de varias acusaciones contra el ex Yingo, como por ejemplo, que no les pagaba a sus colaboradores.

“Va a buscar a criaturas recién salidas de la universidad para engatusarlas. Les vende la pomada diciéndoles que supuestamente van a trabajar con él en este proyecto y que, conforme pase el tiempo, el proyecto va a ganar dinero, y ahí él les va a pagar”, indicó.

Una situación que el mismo Karol abordó en Contigo en la Mañana, donde reconoció el no pago. “Esto es un canal de YouTube, tengo 30 mil seguidores, no generamos dinero como Like Media, si no generamos recursos, ¿cómo van a haber retribuciones? Esto es voluntario”, señaló.

Trabajadores de Like Media alzaron la voz

Frente a todo esto, y luego de que Primer Plano y Only Fama abordaran el tema, los trabajadores de Like Media decidieron alzar la voz.

Y emitieron un comunicado en las redes del canal, donde aseguraron que no hablarían más del tema y que "no trabajamos para Karol Lucero, ya que no existe una relación de subordinación ni dependencia dentro de esta iniciativa. Además, desmentimos cualquier afirmación sobre la existencia de maltrato o abuso de algún tipo en este contexto“.

