En el desarrollo del sorteo de los grupos de la Copa Libertadores y Sudamericana, en ADN Deportes conversamos con un ilustre invitado en Asunción.

Hablamos del exdelantero Marcelo Moreno Martins, quien nos comentó su presente tras haber dejado el fútbol profesional siendo el máximo goleador histórico de la selección boliviana.

“Me retiré hace 8 meses, tengo ganas de volver, pero ahora soy entrenador pro. Me estoy preparando, me estoy capacitando. Estuve en Europa 2 meses. Voy a esperar un tiempito para ver qué puede pasar, quiero agarrar la selección boliviana en algún momento, para eso me estoy preparando de la mejor manera”, planteó, junto con abordar de manera crítica el actual momento de la selección chilena.

“Me ha sorprendido muchísimo cómo viene la renovación. Falta un poquito de tiempo para tener una nueva generación importante, les está costando un poco ahora, pero es normal, con los cambios de entrenadores que tuvo. No los veo para estar directamente en el Mundial, si juega como antes puede pelear el repechaje, pero lo tiene muy difícil por los puntos que ha perdido”, remarcó Marcelo Moreno Martins, que además reconoció que tuvo conversaciones para llegar a Colo Colo en 2023.

“Estuve muy cerca. Tengo una muy buena relación con Quinteros. Casi se dio, se negoció, pero Luxemburgo no me dejó salir porque me necesitaba en Cruzeiro. Hubo propuesta, negociaciones. Me encantó la idea de vivir en Santiago, miré todo, estaba a punto de cerrar, pero infelizmente no se dio”, cerró “Triple M” en ADN Deportes.