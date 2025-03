“Es autista, no un delincuente”: Papá de alumno que dejó grave a profesora en Ñuble contó reveladores detalles

Es un caso brutal, que ha remecido a la opinión pública durante la jornada de este martes. Un alumno golpeó a su profesora en Ñuble.

El hecho fue abordado ampliamente por matinales y noticieros, donde se conoció el grave estado de la maestra, que terminó con una fractura cráneo, luego de que el joven de 14 años la agrediera con un escobillón.

Por ello, la docente permanece internada en el hospital de Concepción, mientras los padres del estudiante hablaron sobre la situación.

“Cuando me lo encontré estaba muy colapsado. Me decía ‘no sé qué fue lo que hice’, y después cuando se tranquilizó me dijo ‘sí, le pegué a la profe’, porque se le vinieron todos los recuerdos de antes, de lo que había pasado las semanas anteriores”, contó su mamá.

Papá de joven que agredió a profesora también habló

Mientras, el papá del alumno, identificado como Israel Acuña Cartes, habló con radio Contacto, donde reveló que su retoño es autista.

El hombre explicó que hace una semana la familia tuvo una reunión con la profesora jefe y la docente agredida para explicar la condición del menor.

Sin embargo, comentó que días después la profesora mantuvo un conflicto con su hijo, donde reiteró que “no le servía” porque no escribía, lo que habría generado un conflicto emocional en el estudiante.

“A mi hijo no le gusta que le repitan las cosas, y tiene dificultades para comprender ciertas situaciones”, aseguró, indicando que “es autista, no un delincuente”.