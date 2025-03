Claudio Bravo y su decisión de decirle adiós al fútbol visitando a niños: “Hay cosas más importantes que llenarse el ego con un partido de despedida”

En el marco de su gira de despedida, donde visitará 16 ciudades de nuestro país, Claudio Bravo habló con los medios de comunicación respecto a la idea de decirle adiós al fútbol de esta forma y no en un partido, como lo suele hacer la mayoría que se retira del balompié profesional.

“Hay prioridades, cosas más importantes que llenarse el ego con un partido de despedida. Es más bonito y reconfortante el hecho de poder contribuir y llegar a lugares donde los niños ni siquiera tengan la posibilidad de ir a un estadio, menos la chance también de estar junto a un deportista destacado que pueda contribuir con ellos”, comenzó diciendo el ex capitán de la Roja.

Consultado sobre la posibilidad de llevar sus charlas con niños a otros países, lanzó: “Primero hay que empezar por acá. Son más de 4 mil niños a los que le brindaremos una ayuda enorme, con vivencias importantes en todo Chile. Será un éxito tremendo para todos estos chicos una vez que terminemos la gira. Tendrán una experiencia inolvidable y en el futuro habrá que ver si lo logros hacer en otros países, donde suele haber colonias de chilenos.

Respecto a la Selección Chilena, que disputará un partido clave este jueves en Asunción, manifestó que “viéndolos desde este lado, como chileno, como hincha, espero que nos vaya bien. Chile necesita imperiosamente buenos resultados o sino todo se vuelve imposible. En Paraguay es una oportunidad propicia para competir y sacar un buen resultado. La Selección viene con ciertas dudas en algunos aspectos, pero en el fútbol puede pasar cualquier cosa. Ojalá que haga un buen papel y logre ganar en un reducto complicado, como lo es Paraguay”

Sobre quién debería atajar frente a los guaraníes, manifestó: “El que esté en mejores condiciones, que es algo que sabe el técnico el primer día de entrenamiento. A quien le toque, espero que lo haga increíble, que nos salve de las oportunidades del rival. Espero que a Chile le vaya espectacular y vuelva muy fortalecida a Santiago para enfrentar a Ecuador”.

Finalmente, Bravo habló sobre la determinación que tomó de dejar el fútbol para siempre.

“Me tocó dejar un ciclo muy importante con Manuel en el Betis y creo que mi decisión de dejar el fútbol pasó por ahí, de terminar en un buen lugar, en un buen club y solo tengo agradecimientos con Pellegrini. Fue el primero que me llamó cuando supo mi situación en el Manchester City y todo se dio de gran manera (...) Yo no tenía las mismas ganas de continuar, ya que sentía que había dejado todo en los entrenamientos, en la cancha. Para mí el fútbol ya estaba siendo monótono, aunque siento que cerré de gran manera mi carrera”, cerró.