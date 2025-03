No está pasando un buen momento. Cathy Barriga viviría sus días más duros en la cárcel de San Miguel, según reveló su amiga Romina Sáez.

La ex Mekano habló con el programa Qué te lo Digo, donde confirmó el mal estado en que se encuentra la exedil de Maipú.

“Tengo conocimiento de hace meses de lo que estaba pasando ahí. Lamentablemente, yo tengo que hacer caso a lo que dice mi amiga”, partió diciendo, dando cuenta de que Cathy le habría pedido no contar nada públicamente.

Sin embargo, Sáez no le hizo caso, indignada por todo lo que estaría padeciendo en el penal.

Cathy Barriga, quemada y picada

Así, Romina manifestó que había visto a la rubia con su piel en un muy mal estado. “Le vi estas picaduras, llena de ronchas, asquerosas, que son de chinches en la suciedad máxima, insalubridad máxima en los baños y en todas partes, donde ellas mismas tienen que limpiar”, comentó.

Luego agregó que “sé que no es un hotel, me dice que por favor que no le cuente a nadie lo que está viviendo, porque no falta la persona hueca de cerebro que empieza a hablar que se quiere hacer la víctima”.

Pero este no sería el único problema, ya que además la conocida Robotina se habría quemado el rostro con una crema que podría haber estado adulterada.

“Lo de la crema sí. Yo la vi, me he hecho varios peeling químicos, te quema, pero no me he hecho ninguno tan profundo como lo que le vi a ella en su cara y su cuello”, confirmó.