A horas del sorteo de la Copa Libertadores 2025, el presidente de Azul Azul, Michael Clark, conversó con ADN Deportes en Asunción.

“Esperemos que este sea el inicio de un período con muchas copas más. La U nunca debió salir de acá. Ojalá tengamos un buen sorteo”, expresó, entusiasmado con los posibles cruces en fase de grupos.

“Uno siempre piensa en rivales pero ya a pocas horas es cosa de esperar. Si uno quiere competir, tiene que estar dispuesto a competir con el que sea. Ojalá sean buenos partidos, si llegan a la copa es porque tienen méritos para estar”, recalcó Michael Clark, confiado en dar pelea.

“Todos saben las capacidades financieras que tienen los brasileños. En la comparación, en teoría no se podría pelear un partido, pero esto es fútbol. Acá hay equipo, gestión, ganas, garra, estoy seguro que vamos a hacer una muy buena copa”, comentó el mandamás del cuadro azul.

Michael Clark y las contingencias de la U de Chile

En la charla con ADN Deportes, también fustigó el hecho de que el club no haya podido jugar contra Unión Española.

“Eso fue una lástima, intentamos jugar, pero no está fácil. Hay varios estadios que están fuera. No es fácil programar. No quiero culpar a nadie, pero se debiese programar mejor. Hay que jugar, después el calendario se va a apretar. No hace bien no jugar y a equipos como nosotros, que tenemos torneo internacional, el no hacerlo nos perjudica”, dijo Michael Clark, exonerando a la ANFP de la responsabilidad en torno a estos líos.

“Estoy seguro que hacen el mejor trabajo que pueden, pero no siempre es posible. Ojalá se pueda planificar con más tiempo”, aseguró quien también tuvo palabras para el proceso que hoy lo tiene querellado como eventual responsable de la situación de la administradora general de fondos Sartor.

“Estamos tranquilos. No es cómodo, pero confío en las instituciones. Estoy seguro que toda esta historia va a acabar bien”, cerró el presidente y máximo accionista de Azul Azul en ADN Deportes.