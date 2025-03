Marcelo Oyarzún, preparador físico con larga trayectoria en el fútbol chileno, se sinceró sobre el fin de su amistad con el actual DT de Deportes Iquique, Miguel Ramírez, con quien trabajó por varios años y en distintos equipos.

“Fui despedido por Miguel en noviembre pasado, luego de alcanzar un logro (clasificar a Copa Libertadores) con Deportes Iquique. Miguel me dijo que quería trabajar con otro preparador físico a partir de este año. Me dolió”, señaló Oyarzún en diálogo con LUN.

Sobre los motivos que llevaron al quiebre, el preparado físico explicó que “la relación entre nosotros venía desgastada desde hace un tiempo. No hubo una situación en específico, sino que varias cosas chicas que se fueron sumando en el tiempo, que hizo que no alejáramos y que, finalmente, motivaran a Miguel a echarme de su cuerpo técnico”.

“Miguel Ramírez me despidió de Iquique y así se terminó una amistad de 34 años”, remarcó Marcelo Oyarzún, quien además reconoció que por ahora no tiene intenciones de reconciliarse con “Cheíto”.

“Hoy, en marzo de 2025, diría que no. Me duele lo que pasó y siento que este distanciamiento personal con Miguel es, si no definido, muy difícil de superar”, aseguró.

“Hoy ni siquiera nos saludamos en el grupo de WhatsApp que tenemos los de Colo Colo 91 y donde nos hablamos casi todos los días. Yo con los que tuve siempre más cercanía en ese grupo, por amistad, era Jaime Pizarro y Miguel Ramírez. Pero ahora con Miguel nada. No creo que volvamos a ser amigos”, concluyó Oyarzún, quien fue parte del plantel albo que salió campeón de la Copa Libertadores en 1991.