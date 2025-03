Pablo Galdames, volante de Independiente, sufrió un peligroso golpe en el rostro durante el clásico de Avellaneda disputado este domingo, donde el “Rojo” empató 1-1 con Racing.

El chileno quedó con su cara llena de sangre a raíz de un corte, provocado por el delantero de Racing, Adrián Martínez, en una jugada dividida.

Luego del encuentro, el mediocampista nacional habló con ESPN y mostró cómo quedó su rostro. “Solo un par de puntitos, me cosieron la herida después del partido”, partió comentando.

“Fue une pelota dividida arriba, salté con el jugador de Racing, y cuando él cae, yo siento que me pega con el pie. El árbitro dijo que fue casual. Es una jugada de fútbol, estaba caliente el partido. Yo me imagino que fue casual, no tengo otro pensamiento”, agregó el ex Unión Española.

“El árbitro me preguntó si el jugador de Racing me había pegado un codazo, y le dije que no, porque yo sabía que me había pegado con el pie. Cuando él estaba cayendo, se desestabilizó y me pagó con el taco”, concluyó Pablo Galdames.

