ADN Deportes se encuentra en la sede de la Conmebol ubicada en Luque, Paraguay, donde se realizará el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores y Sudamericana.

En aquel lugar, Felipe Melo, ex jugador brasileño y ganador de tres veces de la “Gloria Eterna”, conversó en exclusiva con nuestros micrófonos, donde habló de Colo Colo, La Roja y le dejó un mensaje a Arturo Vidal.

“Yo jugué contra Colo Colo y me sorprendió. Yo pensé que River no iba a pasar contra Colo Colo, pero no se que pasó, porque contra Fluminense hicieron muy buenos partidos, si bien ganamos los dos, pero el partido en Chile ellos fueron mejores”, comenzó recordando el volante.

Sobre las diferencias presupuestarias que hay entre los equipos de Brasil y el resto de Sudamérica, señaló que “grandes equipos tienen que hacer grandes inversiones, y hoy los clubes que tienen el dinero para traer jugadores cracks del fútbol, son los brasileños. Para cambiar eso, los clubes van a tener que poner más dinero”.

También tuvo palabras para La Roja, de la cual está decepcionado. “Me sorprende porque tienen buenos jugadores, y hacerlo tan mal como lo están haciendo, me sorprende mucho. No veo mucho fútbol chileno, veo algún que otro partido, pero no se como están los sectores juveniles, porque los jóvenes son el futuro. No puedo opinar, pero me esperaba mucho más de Chile”, reconoció.

Además, Felipe Melo fue consultado sobre en que club del fútbol chileno le hubiera gustado jugar, donde no dudó y le dejó un recado a Arturo Vidal. “Colo Colo, seguro. Me encanta la hincada, me quedé impresionado cuando jugué ahí. ¿Arturo Vidal? Nada contra Arturo Vidal, siempre que jugué contra él gané, pero más que un jugador, Colo Colo, que es más grande que todo", cerró en ADN Deportes.