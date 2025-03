Evelyn Matthei por filtración de chats entre Cariola y Hassler: “Se alegran cuando se filtra de un lado y se indignan cuando se filtra del otro”

La candidata presidencial de la UDI y RN, Evelyn Matthei, se refirió a la filtración de chats entre la diputada Karol Cariola y la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler, en los que ambas critican duramente al Gobierno.

En las conversaciones, reveladas por La Tercera, las militantes del PC cuestionan al Ejecutivo, expresando que hay decepción por el “proyecto político”, entre otras materias.

Agencia UNO | Karol Cariola e Irací Hassler / Lukas Solis Ampliar

Al respecto, la exalcaldesa de Providencia expresó en Mucho Gusto de Mega que “a mí no me gustan esas filtraciones. Desde siempre me ha parecido que una cosa es la investigación de posibles delitos y otra cosa son las conversaciones que son de cahuines “.

“Parecía una amistad”

En esa línea, sostuvo que “algunos se alegran mucho cuando se filtra de un lado y se indignan cuando se filtra del otro lado. Y debiéramos tener en realidad una actitud de que eso no es aceptable”.