Envían una carta y piden datos: Enel advierte sobre estafa relacionada supuesta compensación por el apagón masivo

Enel alertó este lunes sobre la circulación de una carta falsa en redes sociales y grupos de WhatsApp, en la que se solicita información personal y bancaria con la promesa de acceder a una compensación económica relacionada al apagón masivo del 25 de febrero.

La empresa desmintió la autenticidad del documento y recordó que sus comunicaciones oficiales se realizan exclusivamente a través de sus canales informativos.

“Respecto a información que circula por redes sociales y grupos de WhatsApp con una supuesta carta de Enel llamando a entregar datos personales y bancarios para acceder a las compensaciones acordadas, aclaramos que esa información es falsa”, señalaron desde la compañía.

Esto dice la estafa

El documento fraudulento menciona que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) habría formulado cargos contra Enel el 25 de febrero debido a un “corte generalizado de luz en el territorio nacional”. Como consecuencia, indicaría que “los cargos por servicios que correspondan al mes de febrero serán eliminados de su cuenta”.

Además, el texto instruye a los clientes a ingresar a un enlace y proporcionar su nombre, RUT, cuenta bancaria y dirección si los cobros siguen apareciendo en la facturación. “Les solicitamos entrar en el siguiente enlace para activar el beneficio con los siguientes datos”, se lee en la carta falsa.

Enel reiteró que este tipo de mensajes no provienen de la empresa y llamó a la ciudadanía a no entregar información personal en plataformas no oficiales.