“El que nos toque no es imposible”: en Palestino van por un grande de América de cara al sorteo de la Copa Sudamericana / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

Tras imponerse ayer domingo a Ñublense, Palestino se quedó como el único líder del Campeonato Nacional 2025, aprovechando el empate de Coquimbo Unido ante Everton.

“Estábamos viendo el partido de Coquimbo, sabíamos que quedaríamos de punteros si ganábamos. Lo recalqué en el camarín, creo que hace 10 años Palestino no era puntero. Se hizo difícil ya que les expulsaron un jugador, te juegan a la contra, pero era paciencia, siempre generamos ocasiones y terminamos resolviendo el partido”, reconoció el capitán árabe, Bryan Carrasco, valorando el presente del club, ahora como los de mejor rendimiento tras las cinco primeras fechas.

“Como lo hemos llevado siempre, en el día a día tenemos un hermoso grupo. No hay que creerse más que la cuenta, cuando ganamos no somos los mejores y cuando perdemos no somos los peores. Hay que vivir el día a día, la competencia está buena y eso nos ha llevado a buenos resultados”, dijo el volante, que reconoció también que jugó todo el partido ante Ñublense con un esguince.

Al margen de eso, en Palestino ya proyectan el sorteo de hoy lunes en Copa Sudamericana, para lo cual Bryan Carrasco no se achica.

“Me gustaría un Fluminense. Ya le ganamos a un gigante como Flamengo, entonces el que nos toque no es imposible. Tenemos la ilusión de que nos toque un partido a estadio lleno, como volver a jugar en el Maracaná, con Fluminense”, cerró el dueño de la jineta en el cuadro tetracolor.