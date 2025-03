El abogado defensor de la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler, Miguel Schurmann, criticó duramente a la Policía de Investigaciones (PDI) por la inclusión de conversaciones privadas en un informe policial, lo que derivó en la filtración de chats entre su representada y la diputada Karol Cariola.

Según el jurista, estas comunicaciones no tenían relevancia investigativa y su divulgación vulnera la privacidad de su clienta.

“Tenemos pensado es presentar un reclamo ante la dirección de la PDI, porque básicamente lo que hicieron fue incluir en el informe policial una serie de conversaciones que no tenían relevancia investigativa alguna, no tienen relevancia para ningún efecto, entonces la pregunta es: ¿Por qué la Policía e Investigación, específicamente la Brigada Anticorrupción, decide incluir conversaciones que son evidentemente personales, que tienen opiniones políticas?“, afirmó Schurmann a ADN Hoy.

“Un error grave”

El abogado detalló que el informe policial 487 fue elaborado el 18 de diciembre de 2024 y que posteriormente la Fiscalía decretó la reserva de ciertas conversaciones que no eran relevantes para la causa. Sin embargo, en marzo, tras el allanamiento a la diputada Cariola, parte de estas comunicaciones fueron filtradas a la prensa.

“Lo que hace el fiscal (Patricio Cooper) es decretar reserva. Luego, el 12 de febrero, lo que hace es separar y voy a citar literal lo que dice el fiscal ‘que no guardan relevancia alguna con los hechos investigados en la causa'. Ese informe, que está censurado, es entregado a todas las partes del caso Sierra Bella y como ocurre en este tipo de casos, a los minutos después, sale en la prensa aquellas comunicaciones, que no son aquellas que reservó el Ministerio Público", relató el jurista.

“Esto se entregó el día 3 de marzo, el mismo día del allanamiento de la diputada Cariola, y paralelamente este informe no reservado, no censurado, es entregado a la defensa de la exalcaldesa Hassler, en este caso me lo entrega a mí el fiscal, se entregaron las copias al resto de los intervinientes, sin embargo, lo que nos llamó nosotros profundamente la atención, fue que en la querella criminal presentada el día jueves (13 de marzo) por el alcalde de Desbordes, se incluye una comunicación que no estaba ni en el informe censurado, ni en la solicitud de allanamiento“, sumó Schurmann.

Finalmente, el abogado anunció que presentará una querella criminal por violación de secreto e intercepción de comunicaciones privadas.