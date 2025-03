Manuel Pellegrini sale la paso de Ancelotti y su amenaza a La Liga: “Los técnicos no tenemos autoridad para decir cuándo jugamos”

Pese a festejar en los últimos dos encuentros (Champions y Liga), en el Real Madrid siempre encuentran algo de qué quejarse. Fue lo que pasó en las últimas tras su victoria ante el Villarreal.

Esto porque, a mitad de semana, la ‘Casa Blanca’ venció al Atlético Madrid con polémica y avanzo en Champions. Solo 66 horas después, se vieron las caras con el ‘Submarino Amarillo’ por La Liga, algo que no le gustó a Carlo Ancelotti.

“Es la última vez que vamos a jugar un partido con menos de 72 horas de descanso, nunca más vamos a jugar”, advirtió el DT italiano del Real Madrid, algo que no le gustó nada a Manuel Pellegrini.

Esto porque el entrenador chileno del Real Betis desdramatizó la situación que ellos también vivieron: “creo que los técnicos no tenemos autoridad para decir cuándo jugamos y cuándo no. Hay una parte directiva, una Federación, unos dirigentes que son los encargados de la parte reglamentaria”, esgrimió.

“No creo que los técnicos tengamos que decir cuándo jugamos y cuándo no. No es un tema que me corresponda a mí. Es la octava o novena vez esta temporada que jugamos antes de 72 horas. Creo que habría sido más justo jugar más tarde, pero ya por qué se hace o no, no creo que sea labor mía”, complementó Pellegrini.

Sin embargo, en su forma, también se quejó por el poco tiempo de descanso que tuvo su equipo: “los jueves pasan factura los domingos si no se tienen las horas correspondientes. No teníamos por qué jugar a las dos de la tarde, pero se jugó y lo sacamos adelante sin buscar excusas”, sostuvo.