El técnico de Colo Colo, Jorge Almirón, viajó este domingo rumbo a la ciudad de Luque, Paraguay, para presenciar el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025, instancia en la que el “Cacique” conocerá sus rivales para el certamen continental.

Antes de emprender su vuelo, el DT conversó con ADN Deportes y se refirió a la gran polémica que golpea por estos días a los albos: la pelea que protagonizó Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, y el director de la concesionaria Carlos Cortés.

Al respecto, Almirón señaló que “no hablé con él (Mosa), yo me enfoco en lo mío y no voy a opinar sobre eso. Claro que lo mejor es que haya paz, armonía y todo, pero los equipos grandes tienen sus cosas”.

“No está bien, pero ya he dirigido a equipos grandes y sé que generan polémicas y diferencias. Espero que esto pase rápido, que se converse y se puedan arreglar. Yo sigo trabajando, estoy muy contento del día a día, así que no tengo mucho más que decir", agregó.

Por otra parte, el entrenador de Colo Colo anticipó el sorteo de la Copa Libertadores y comentó que “vamos a estar con mucha gente del fútbol y esperaremos a ver qué nos toca el sorteo. Son muy buenos equipos todos, así que lindo. La Copa Libertadores, tiene una energía diferente y estamos con mucha expectativa".

“Cada vez que inicia un torneo, el que sea, uno se prepara paro hacerlo mejor y llegar a las instancias finales. El sorteo es muy importante porque esto determina también el futuro del equipo, así que veremos. Tenemos que estar preparados para todo lo que nos toque jugar", agregó.

En esa línea, Jorge Almirón evitó mencionar a los rivales que le gustaría enfrentar y señaló que “no pienso demasiado en eso, pienso en el día a día. Nos preparamos para todo y después de que vaya pasando el tiempo, nos iremos preparando. Hablar de eso no tiene mucho sentido ahora".

Finalmente, el estratega del “Cacique” lamentó la suspensión del último partido ante Universidad Católica: “Lo normal es que un torneo inicie y se jueguen las fechas normales y uno vaya planificando. Ahora los jugadores tuvieron fin de semana libre y entrenar sin competir a veces es complejo también”.

“Espero que descansen con la familia y que cada uno tenga un fin de semana un poco más relajado. Después ya no vamos a tener tiempo, van a haber muchos partidos y muchos viajes. Ya empezamos a entrenar el lunes y ya no paramos. Seguramente no vamos a tener descanso después, así que espero que carguen pilas y vengan con toda la energía", sentenció.