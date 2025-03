Tras asesinato de matrimonio en la comuna: alcalde de Graneros lanza potente reflexión por debate sobre pena de muerte

Santiago

El asesinato de un matrimonio en Graneros impactó a la comunidad, lo que se suma a la reciente controversia que causó que el tema de pena de muerte en Chile, volviera a la palestra.

En este contexto, el alcalde de Graneros, Marcelo Miñañir, expresó su consternación por el crimen y señaló que la seguridad en la comuna ha empeorado.

Alcalde de Graneros y la reciente discusión sobre la pena de muerte

La candidata presidencial de RN y la UDI, Evelyn Matthei, reabrió el debate en torno a la pena de muerte en Chile, aseverando que “yo fui de las pocas parlamentarias que votó el año 2001 por mantener la pena de muerte. Si ustedes leen lo que dije en ese momento, se ha dado exactamente lo que yo dije que iba a suceder”.

Respecto a la discusión impulsada por la candidata, el edil afirmó que “de una manera es la utilización de lo acontecido. Me parece legítimo el debate, el tema es qué tan útil termina siendo, a mí me parece súper poco útil, porque finalmente no es solo una acción que tenemos que atender para poder trabajar con el tema, e intervenir la delincuencia, sino que son varias acciones”.

“Hablar de la pena de muerte me parece simplista porque no resuelve el problema. Todos tenemos que estar en una línea más macro y unida”, agregó.

Alcalde Miñañir y asesinato de matrimonio

En entrevista con T13 Finde, el alcalde Miñañir habló sobre el doble homicidio ocurrido durante la semana, mencionando que están “consternados” por el crimen.

Además, abordo que la percepción de tranquilidad que había del sector “ha ido migrando más a un concepto de preocupación, hemos tenido balaceras, enfrentamientos entre bandas, puntos de venta de droga, el robo es muy constante”.

En la misma instancia, Marcelo Miñañir sostuvo que “lamentablemente, la forma en que se ha estado abordando la delincuencia ya no dio resultado y por eso es que cuando nos encontramos con el subsecretario y nos plantea una mirada de intervención estructural me parece que por ahí va. (...) Como municipalidad hemos tomado parte nuestro equipo jurídico presentó una querella contra quienes resulten responsables".