¡Terminó nueve años de relación! Monse Álvarez confirmó quiebre con conocido escultor

Brilla en la TV por estos días. Pero el corazón de Monse Álvarez está más sombrío, tras terminar una larga relación amorosa.

La conductora de Buenos Días a Todos confirmó que terminó su vínculo con un conocido escultor con quien llevaba nueve años juntos.

Carlos Fernández era el artista con el que la comunicadora estaba compartiendo su vida hace casi una década.

“Ya no estoy con él, terminamos nuestra relación”, indicó la periodista a La Cuarta, manifestando que “estoy tranquila”.

El término de Monse Álvarez

“Hay un mundo lleno de... tranquilidad, tristeza. Pero la vida siempre está llena de sorpresas...”, aseguró la animadora.

Y señaló que, al menos, había sido un poco menos complejo el distanciamiento, ya que no compartían casa. “Nosotros no vivíamos juntos, entonces eso es más fácil, no cambia tanto la rutina”, confesó.

“Es distinto separarse a los 45, después de 20 años de matrimonio, que estar en esta etapa, más grande, más tranquila, con menos ansiedad respecto a muchas cosas de la vida, incluido el amor”, reflexionó.

Finalmente, Monse Álvarez sostuvo que “tengo dos hijos, muchas redes, miles de amigos y amigas. Soy una persona muy sociable, rodeada de gente. Me siento muy acompañada en mi vida”.