“Necesito hacerme exámenes y operarme lo más pronto posible”: Katteyes reveló complicado estado de salud

Está preocupada. Katteyes, la cantante que brilló junto a Kidd Voodoo en Viña, vive un complejo momento de salud.

Uno que decidió transparentar a través de sus redes sociales, luego de una serie de rumores que se sumaron a su inquietante situación.

“No iba a decir nada, pero acabo de ver unos cuantos tiktoks de chismes diciendo que estoy en el hospital y la mayoría de comentarios son diciendo que me operaré de nuevo porque yo quiero, cuando no es así“, indicó.

Y reveló que “hoy me enteré que se me encapsuló un implante y lamentablemente tendré que operarme de nuevo”.

Katteyes y su espera en Miami

Así, la joven manifestó que “de ser por mí no lo haría, ya que no quiero correr riesgos de nuevo o que algo salga mal. Llevo todo el día llorando por esta noticia y me pone peor que anden desinformando por ahí“.

Y luego compartió, en su canal de difusión que “llegué a Miami. Esta semana me hago exámenes para saber qué onda con mi teta, y vamos a ver qué me dicen, si me las tengo que quitar las tetas o cambiar el implante".

“No sabemos todavía qué está pasando. Necesito hacerme exámenes y operarme lo más pronto posible, pero no sabemos qué onda los tiempos del cirujano. No sé cuándo me puedo operar", agregó, evidentemente preocupada.