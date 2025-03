Meryl Streep y Martin Short estarían en una relación tras más de un año de rumores

Santiago

Los actores Meryl Streep y Martin Short habrían estado saliendo en secreto por más de un año, según informó el portal Page Six.

Aunque ambos han insistido en que solo son amigos, fuentes cercanas revelaron que su relación surgió de manera inesperada y que su entorno los considera una “pareja adorable”.

Los rumores sobre el romance comenzaron a principios de 2024, cuando fueron vistos juntos en reiteradas ocasiones.

Incluso en agosto de 2023, fueron fotografiados tomados de la mano durante un evento promocional de Only Murders in the Building, serie en la que interpretan a Loretta Durkin y Oliver Putnam.

Pese a que representantes de Streep negaron la relación en su momento, insiders de la producción de la serie aseguraron que su romance es “el secreto peor guardado”.