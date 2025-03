“Llegaba a las cuatro de la mañana a mi casa”: Ex trabajador de Karol Dance reveló las irregularidades laborales que vivió

Karol Dance sigue en el ojo del huracán debido a las denuncias de maltrato laboral que habrían deslizado varios de sus trabajadores en Like Media.

Una acusación que partió de la mano del tiktoker Danilo 21, quien señaló en el panel de Qué te lo Digo que se había enterado de irregulares prácticas del comunicador.

“Me contaron de Like Media que Karol Lucero no les paga un peso a sus trabajadores y que, además, los trata mal. Como si fuera poco, el hombre le quitó el proyecto a uno de sus amigos”, indicó.

Y agregó que “va a buscar a criaturas recién salidas de la universidad para engatusarlas. Les vende la pomada diciéndoles que supuestamente van a trabajar con él en este proyecto y que, conforme pase el tiempo, el proyecto va a ganar dinero, y ahí él les va a pagar”.

Una acusación a la que el mismo Karol hizo frente, confirmando que efectivamente no había un pago de dinero a quienes colaboraban en su proyecto.

“Esto es un canal de YouTube, tengo 30 mil seguidores, no generamos dinero como Like media, si no generamos recursos, ¿cómo van a haber retribuciones? Esto es voluntario”, indicó en Contigo en la Mañana.

Y señaló que “aquí no hay contrato de trabajo, pero los colaboradores de Like Media siempre aparecen al aire... Este es un canal de YouTube, no es una empresa, y no tenemos contrato de trabajo, porque aquí nadie trabaja 40 horas semanales, ni mucho menos. De hecho, con suerte vienen dos horas, una o dos veces a la semana, si tienen tiempo y ganas”.

Extrabajador de Karol Dance y su denuncia

En tanto, en Only Fama también abordaron el tema, y se contactaron con Ignacio Moyna, un extrabajador de Like Media que oficiaba como audiovisual.

“Por más de seis meses yo trabajé de lunes a jueves, llegaba a las 10 de la mañana, a veces hasta a las 8. Tenía un horario que yo podía probar que tenía horario laboral, yo llegaba a las 4 de la mañana a mi casa, entonces que diga que son dos horas”, indicó.

Luego, reveló que, tras conocerse las denuncias el 10 de marzo, “el miércoles 12 de marzo recibo amenazas de Karol Lucero vía Instagram, obviamente no me habló de su cuenta personal, me habló por el Instagram de Like Media, me envía la dirección de mi casa”.

“Él me empieza a amenazar que nos veremos de nuevo porque el mundo audiovisual es chico, como casi diciéndome ‘si te veo en un canal o algo, te hago la vida imposible’. Prácticamente así lo interpreté y así se lee”, denunció.