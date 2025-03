“Debe responder Fiscalía”: diputado Cuello (PC) denuncia violación de secreto por filtración de chats entre Cariola y Hassler

El diputado del Partido Comunista (PC) Luis Cuello presentó una denuncia por violación de secreto, ante el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, luego de que se filtraran conversaciones privadas entre la presidenta de la Cámara de Diputados y Diputadas, Karol Cariola (PC), y la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC).

Los chats, revelados recientemente, generaron controversia en el ámbito político, y el legislador exige esclarecer quiénes están detrás de la divulgación.

“Me parece de la máxima gravedad la divulgación de estas conversaciones privadas, de un espacio íntimo entre dos personas de confianza, que es un intercambio de opiniones, de juicios personales, políticos, que no tienen nada que ver con una investigación”, señaló el congresista en conversación con Radio ADN.

“Esto primero se agrava porque esto proviene de una actuación del Ministerio Público, de una actuación de la Policía de Investigaciones, de un informe que se cataloga como reservado, que aparece en un medio de comunicación. En mi juicio, esto responde a una operación política que persigue y tiene como objetivo el desprestigio de la diputada Cariola, de la exalcaldesa Hassler, que pretende impactar también en la disputa electoral", sumó.

03 DE MARZO DE 2025 / VALPARAISO El diputado, Luis Cuello, se dirige a la prensa durante la Sesión en Sala de la Cámara de Diputados.

Por su parte, Karol Cariola manifestó su preocupación ante la difusión de sus conversaciones. “Es inaceptable que se utilicen chats privados para tratar de dañar la imagen de una persona o influir en el debate público de manera malintencionada”, expresó la diputada.

“Quien debe responder es Fiscalía”

El caso ha generado reacciones en el mundo político, con sectores que exigen total transparencia sobre la filtración. Mientras tanto, la denuncia presentada por el diputado Cuello busca que la Fiscalía investigue el origen y los responsables de la divulgación, con el fin de establecer si hubo una vulneración a la ley.

“Aquí hay una articulación y quien debe responder por esto sin duda alguna es la Fiscalía. En diciembre del año pasado el Fiscal Nacional emitió un instructivo para prevenir precisamente la filtración, y en particular aquellos aspectos que no tienen ninguna relación con las investigaciones, y en este caso, claramente acá se produce eso, entonces la Fiscalía no ha tomado medidas, y al contrario, creo que acá quien tiene que responder en primer lugar es el fiscal Patricio Cooper, pero también el Fiscal Nacional“, señaló parlamentario del PC.