“Tengo que responder ante la ley”: rompe el silencio odontóloga que mató a hombre tras confundirlo con ladrón en Recoleta

Fue el pasado 23 de diciembre cuando una odontóloga mató a Héctor Navarrete González tras confundirlo con el asaltante que previamente le había robado su celular en la comuna de Recoleta, región Metropolitana.

Recordar que el hombre fue atacado cuando se dirigía a un paradero del transporte público. Después, la mujer se entregó a Carabineros, siendo formalizada por homicidio simple .

Agencia UNO | Imagen de archivo de la muerte de Héctor Navarrete González Ampliar

A casi tres meses del hecho, la odontóloga de 30 años rompió el silencio desde la cárcel de San Miguel, donde permanece en prisión preventiva. “Es una realidad que jamás pensé vivir”, admitió en conversación con 24 Horas.

“Me fui a negro”

La mujer, quien se encuentra embarazada, contó que ese día, “no pude entrar por la entrada de la carretera de Vespucio Norte y el mapa me redirigió que siguiera por caletera (...), ahí es donde un par de cuadras recibo un estruendo súper fuerte y me doy cuenta que tenía una persona prácticamente adentro del auto forcejando y que me robó el celular ”.

“Volví al lugar (...) y reconocí a esta persona que era la que me había robado y lo que me llamó la atención fue que al verlo, yo grité y logro ver que tenía en la mano el celular que recién me habían robado”, añadió.

“Él guarda el celular y se empieza a acercar, y cuando miro el copiloto y entre medio de todos los vidrios había un cuchillo y pensé que la persona venía armada (...). Ahí me fui a negro y ya después son solo flashback”, confesó la odontóloga.

Agencia UNO | Imagen de archivo de la muerte de Héctor Navarrete González / Diego Martin Ampliar

“Tengo que responder ante la ley”

Luego, relató que cuando estaba realizando la denuncia en Carabineros, vio la televisión y se enteró que Navarrete había muerto. “No estaba pensando. Si hubiera tenido la capacidad para razonar o para irme del lugar... porque jamás fue mi intención hacer daño, mucho menos la muerte que tuvo la persona”, expresó.