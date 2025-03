“Debido al carácter reservado de los antecedentes”: Manuel Monsalve rechaza responder cuestionario de la Comisión Especial Investigadora de la Cámara

Santiago de Chile

El ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, respondió este viernes a la comisión investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados en relación con las denuncias por abuso sexual y violación que lo mantienen en prisión preventiva en el anexo penitenciario Capitán Yáber.

En su declaración, Monsalve confirmó haber recibido un cuestionario de 29 preguntas, pero explicó, según consigna T13, que no podía contestar debido al “carácter reservado de los antecedentes”.

"He revisado detenidamente cada una de las 29 preguntas que componen el cuestionario y comprendo el interés y la necesidad de contar con toda la información necesaria para establecer la verdad de los hechos. Entiendo que el objetivo de la Comisión es emitir opiniones y conclusiones fundadas, lo que considero fundamental en el marco de su labor investigativa", afirmó.

“Carácter reservado de los antecedentes”

A pesar de esta comprensión, Monsalve aclaró que no era posible responder en este momento: "No me es posible en este momento responder a las preguntas que me realiza la instancia“. Para justificarse, explicó que debido al “carácter reservado de los antecedentes” no puede hablar al respecto.

Añadió que su objetivo principal es demostrar su inocencia en el marco de los procesos judiciales: “Como he manifestado públicamente, establecer la verdad completa de los hechos es un aspecto esencial para demostrar mi inocencia frente a los delitos por los cuales he sido acusado y formalizado".

Finalmente, destacó que su prioridad es que este objetivo se cumpla dentro del proceso judicial: “Mi prioridad es que este objetivo se cumpla dentro del marco de la investigación y de los procesos judiciales pertinentes“.