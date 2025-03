Insólito: chileno sacó nuevo carnet y se lo entregaron con foto y firma de cuando tenía 9 años de edad

Un insólito hecho que compromete directamente al Registro Civil e Identificación fue viralizado durante la reciente semana.

Esto porque un hombre de 30 años recibió la reimpresión de su carnet con la foto y firma de cuando tenía 9 años de edad.

Sebastián Rivera, el afectado, mencionó para LUN que si bien al recibir su nueva cédula de identidad lo encontró gracioso y le sacó una sonrisa, tres meses después aún no tiene soluciones reales y ya no es una situación agradable.

“En octubre del año pasado se me venció el carnet y en diciembre lo renové. Lo hice a través de la página web del Registro Civil, creyendo que iba a ser más rápido, porque era final de año, pero resultó ser todo lo contrario. Al retirar el carnet el 20 de diciembre me percaté que tenía una foto de cuando yo tenía 9 años y venía con mi primera firma, una súper infantil”, explicó sobre las circunstancias en que recibió el documento.

Sobre las respuestas del servicio, el hombre explicó que estas “siempre han sido las mismas, que el sistema no permite liberar el carnet y que me van a avisar”, añadiendo que ha asistido a preguntar por actualizaciones del caso en reiteradas ocasiones. “Fui a las dos semanas y aún no tenía solución. Volví dos semanas después y tampoco, después fui al mes siguiente, después al subsiguiente. La última vez fui hace dos semanas”, sostuvo.

Problemas que le ha causado tener el carnet con su foto y firma de niño

Sebastián Rivera explicó que ha enfrentado múltiples inconvenientes debido a la demora en la entrega de su nueva cédula de identidad. “Estoy gestionando cambios de productos en varios bancos, intentando solicitar créditos hipotecarios y no he podido. Entre medio me cambié de trabajo y tenía que firmar un finiquito. Me pidieron el carnet y estaba súper vencido. Al final, el notario me hizo la paleteada”, relató.

Sin embargo, lo que más le preocupa en este momento son los trámites bancarios pendientes. “Sí o sí requieren la firma y carnet actualizados”, agregó.

Desde el Registro Civil indicaron que su caso fue parte de las incidencias ocurridas en los primeros días de operación del Nuevo Sistema de Identificación, las cuales ya fueron solucionadas. “La cédula de Sebastián ya fue fabricada y se encuentra en tránsito a la oficina de entrega solicitada por él. Lamentamos los inconvenientes ocasionados”, aseveraron.