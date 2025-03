“Él nos puede dar un montón de cosas; es una injusticia que no esté en la selección chilena”

El volante chileno Fernando Cornejo, de gran presente en Liga de Quito, no fue considerado por Ricardo Gareca en la nómina de Chile para los duelos contra Paraguay y Ecuador por las Eliminatorias.

Sin embargo, el DT del cuadro ecuatoriano, Pablo “Vitamina” Sánchez, cree que el mediocampista merece estar en La Roja, debido al buen nivel que está mostrando en su equipo.

“Él nos puede dar un montón de cosas, está en un nivel superior y tiene que ver con un momento de confianza”, señaló el técnico argentino en conversación con El Futbolero Ecuador.

En esa línea, “Vitamina” aseguró que Fernando Cornejo es el jugador que más corre en Liga de Quito. “De los 29 partidos que llevamos como cuerpo técnico, él jugó todos, solo uno en la banca. Es el que más corre, un kilómetro por encima del que le sigue”, indicó.

“Hoy es una injusticia que no esté en la selección chilena. No me quiero meter en el lugar del Tigre (Gareca), a quien aprecio mucho, pero quiero ver a Fernando en La Roja, sé que ese es su gran deseo”, concluyó Pablo Sánchez.