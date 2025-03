El duro presente que vive una medallista chilena: “Me diagnosticaron el síndrome de Hashimoto”

La patinadora chilena, Javiera San Martín, medallista de planta en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, contó cómo cambió su vida tras ser diagnosticada con el síndrome de Hashimoto.

“Es una enfermedad autoinmune y consiste en que tu propio cuerpo ataca a tu cuerpo. Mi cuerpo desconoce mi tiroides, entonces la ataca. A mí se me generó un hipotiroidismo, entonces esto tiene como distintos síntomas y dentro de ese, obviamente en el deporte se va mermando el rendimiento”, partió explicando la deportista nacional en diálogo con AS Chile.

Respecto a los síntomas de la enfermedad, apuntó a la “fatiga, crisis de fatiga, dolor muscular, mucho cansancio. También hay un factor emocional que afecta la tiroides. Yo traté de informarme mucho sobre la enfermedad, porque no tenía idea cuando me lo dijeron y me sentía en verdad muy mal”.

Javiera San Martín comentó que “fue a finales de 2024 cuando me diagnosticaron el síndrome de Hashimoto”. Asimismo, explicó que su rutina diaria y su carrera deportiva se vio afectada por esta enfermedad.

“Me ha costado mucho entrenar porque tenía crisis de fatiga, no podía salir de mi cama prácticamente, de hecho no podía hacer vida común, porque no sólo me afectaba a nivel deportivo, a nivel personal también y la verdad fue paulatino, me fue mermando el rendimiento de a poco”, mencionó.

Además, la deportista abordó su futuro en el patín carrera. “Ahora que sé lo que tengo y que voy conociéndome, sé hasta dónde presionarme. Tengo una cita ahora que es en China, los World Games, y tengo la certeza de que voy a llegar de la mejor forma. Lo veo bien el futuro”, aseguró.

Por último, la patinadora confesó qué la motivo a contar su historia. “Mi objetivo era tratar de visibilizar esta enfermedad, porque para mí fue importante al no saber qué era. Quise hacer esto para poder hablar y empatizar con otras personas sobre lo que les está pasando o que otra persona te facilite el camino ya recorrido”, concluyó.