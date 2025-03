Alcalde Vodanovic descarta definitivamente candidatura presidencial: “Mi voluntad ya la conocen (...) tengo un compromiso irrestricto con mi comuna”

Durante la reciente jornada, diferentes alcaldes se reunieron en La Moneda para dialogar con el Subsecretario del Interior, en un seminario sobre la delincuencia comunal.

Entre los participantes estaba Tomás Vodanovic, representante de Maipú, quien nuevamente fue consultado sobre una posible candidatura presidencial.

En ese sentido, el militante del Frente Amplio (FA), que ya se había demostrado en desacuerdo frente a esta posibilidad, aclaró que “voy a hacerme parte de las discusiones internas que tenemos que dar este fin de semana y apoyaré las decisiones colectivas que de ahí salgan”.

Al ser consultado nuevamente sobre la opción de ser el candidato presidencial del FA, Vodanovic enfatizó en que “mi voluntad ustedes ya la conocen: tengo un compromiso que es irrestricto con mi comuna. Creo que cuando uno establece compromisos con la ciudadanía, parte importante es la credibilidad que va generando la política es cumplir esos compromisos”.

En esa línea, el alcalde de Maipú asevero que “yo le doy un valor muy importante a honrar la palabra, además lo he dicho anteriormente, creo que uno para este tipo de desafío requiere de otras condiciones, otra preparación".

“También creo que es responsable, para con el proyecto político de uno, no asumir desafíos para los cuales uno no están las condiciones o si uno no se siente del todo preparado”, cerró.