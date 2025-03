“Solo mientes para quedar bien”: Nicolás Castillo vuelve a la carga contra Juan Tagle y la dirigencia de la UC

Luego de su polémico último paso por Universidad Católica, Nicolás Castillo no ha dudado en disparar, más de una vez, contra la dirigencia de Cruzados. Ahora, el delantero respondió a los últimos dichos de Juan Tagle, quien declaró que el futbolista está en una “campaña” en contra de él y el gerente deportivo José María Buljubasich.

A través de su cuenta de Instagram, el formado en la UC publicó un extenso mensaje y señaló que: “Presidente de Cruzados, después de escuchar tu entrevista me confirma que no sabes nada y solo mientes para quedar bien...”.

“Cuando dices que hice toda mi carrera en Católica, tuve la oportunidad de salir al extranjero dos veces, lo “trajimos de vuelta” me dieron un tiempo largo para recuperarme, solo para recordarte porque veo que se te olvidan las cosas“, continuó.

En esa línea, Castillo apuntó que: “Salí al extranjero por mérito propio y poner los huevos siempre delante para debutar y crearme oportunidades (...) También te recuerdo cuando tu gerente deportivo me llamó que iba a ser el delantero del equipo después del Sudamericano Sub 20 en argentina y yo rechacé varias ofertas del extranjero para quedarme en el club que soy hincha y terminó llegando un delantero uruguayo...”.

“Tuve que pelearla y terminé jugando igual, por eso me fui al extranjero, les llegó más de 3 palitos verdes. Luego dices ¡Lo trajimos de vuelta! ¿Qué hablas? Si yo los llamé para volver o quieres que muestre el mail que le envié a tu gerente deportivo", agregó.

El atacante de 32 años también aclaró: “Yo no estoy en una campaña brutal contra nadie, solo digo las cosas como son y como el hincha real de Universidad Católica piensa y tiene derecho a saber cómo son. Te recuerdo que por eso me sacaron, por decir las cosas a la cara y por querer hacer mejor al club, hasta que no vea que al jugador de casa lo tratan como debe ser, seguiré diciendo lo que pienso...“.

Para cerrar, Nicolás Castillo envío un duro dardo dirigido al entrenador de la UC, Tiago Nunes, y a José María Buljubasich sobre la elección de la capitanía de Fernando Zampedri. “Un técnico extranjero con tu gerente deportivo decidieron que el capitán sea un extranjero cuando siempre el capitán era de casa, ¿Eso es querer o respetar al de casa?", sentenció.

