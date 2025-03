Motociclista muere en accidente de tránsito en Pedro Aguirre Cerda: conductor de camioneta huyó del lugar

Durante la noche de este miércoles, un motociclista murió tras chocar contra una camioneta en la intersección de avenida Departamental con José Joaquín Prieto, en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, a un costado de la Ruta 5.

El conductor de la camioneta se dio a la fuga, por lo que Carabineros trabaja en la recopilación de antecedentes para esclarecer lo ocurrido.

La teniente Paz Baeza, de la Prefectura Rinconada de la Metropolitana, señaló que aún no cuentan con información detallada sobre el vehículo involucrado. “Al momento, mantenemos que el otro vehículo participante se dio a la fuga. No mantenemos mayores antecedentes porque no hemos podido apreciar o verificar el video. No ha podido llegar a nosotros aún”, indicó.

Las primeras indagaciones apuntan a que la camioneta habría cruzado con luz roja al momento del impacto. “Está siendo materia de investigación y en eso actualmente está trabajando personal de Carabineros para poder recopilar la mayor cantidad de antecedentes para poder verificar cómo fueron que se llevaron a cabo estos hechos”, agregó la oficial.

Personal policial se mantiene en la zona recabando información y revisando posibles registros audiovisuales que permitan identificar al conductor que huyó tras el accidente.