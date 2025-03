Matthei llama a reabrir conversación por pena de muerte tras asesinato de matrimonio en Graneros: “Hay ciertos casos en que debiera aplicarse”

La candidata presidencial de la UDI y RN, Evelyn Matthei, llamó a “abrir una conversación” para reponer la pena de muerte en Chile, tras el asesinato de un matrimonio de 61 y 53 años en la comuna de Graneros.

Recordar que el crimen quedó al descubierto el miércoles pasado, cuando las víctimas fueron halladas sin vida al interior de su casa. Ante esto, la exalcaldesa se reunió con los alcaldes de la Región de O’Higgins para abordar los hechos de violencia en la zona.

Finalizado el encuentro, Evelyn Matthei expresó ante la prensa: “Sé que en este momento hay tratados internacionales que significa que cuando uno va derogando una pena de muerte, después no la puede volver a instalar“.

Sin embargo, sostuvo que “uno perfectamente podría abrir una conversación sobre el tema, así que eso es algo que, quizás, se puede abrir”.

“A mí no me corresponde, no estoy en el Congreso, pero lo único que quiero decir es que hay ciertos casos en que, a mi juicio, por lo menos (...) la pena de muerte sí debiera aplicarse”, cerró la candidata presidencial.