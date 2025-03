Este domingo 16 de marzo se vivirá una nueva edición del clásico de Avellaneda, donde Independiente y Racing se verán las caras en el Estadio Libertadores de América, por la fecha 10 de la liga argentina.

El equipo de Felipe Loyola, Luciano Cabral y Pablo Galdames recibirá al club de Gabriel Arias a las 16:00 horas de Chile, en un encuentro que siempre deja cosas para comentar, de hecho, la “Academia” ya está dando de qué hablar.

Resulta que, Adrián “Maravilla” Martínez, delantero de Racing que se encuentra lesionado, conversó con Gustavo Costas, su entrenador, para poder entrar a la cancha aun estando afectado físicamente. Lo curioso es que, según el jugador, “Dios” le dijo que debe jugar el clásico.

“Gustavo, hablé con Dios y me dijo que tenía que jugar este partido, no me puedo perder el clásico”, le comentó el atacante de 32 años al DT, según El Clarín.

“Maravilla”, con la camiseta de la “Academia”, en 55 partidos oficiales, suma la increíble cantidad de 35 goles y 9 asistencias, cifras que lo convierten en el goleador del equipo.