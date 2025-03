“Atacar al club donde naciste, no suma, pero no sé lo que pasó con él; ojalá que pueda encontrar equipo”

El exjugador y campeón con Universidad Católica, Jorge Acuña, abordó el difícil momento que vive el elenco cruzado, los dardos de Nicolás Castillo a la dirigencia y la citación de Fernando Zampedri en La Roja.

En diálogo con ADN Deportes, el “Kike” partió analizando el juego que ha mostrado el equipo de Tiago Nunes. “Católica no está haciendo un buen futbol, veo al equipo desorientado, el club está pasando por un momento complicado. Mucha gente pide un cambio. Yo, como hincha cruzado, espero que las cosas vayan mejorando y que en los próximos partidos el equipo pueda mostrar un mejor fútbol”, señaló.

Respecto a los nuevos dardos que lanzó Nicolás Castillo contra la dirigencia de la UC, el otrora volante comentó: “Lo que pasa es que el Nico es hincha del club, siempre fue un hincha en la cancha, entonces obviamente debe estar muy dolido por haber salido del club en la forma que lo hizo”.

“La verdad es que ese tipo de cosas no suman, estar siempre atacando al club donde naciste... Pero también, yo no sé lo que pasó realmente con él, no sé qué fue lo que se le dijo. Le deseo lo mejor al Nico, ojalá que pueda encontrar un equipo y que siga jugando fútbol, que es su pasión”, agregó Jorge Acuña.

En la misma línea, aseguró: “Ahora, con el Nico estando en buenas condiciones, creo que sería un aporte en la UC, que está falta de gol. Independiente de que sus actitudes dentro de la cancha en el último tiempo no fueron las mejores, el Nico podría haber sido perfectamente un aporte para el club”.

Además, el “Kike” lamentó la forma en que Nicolás Castillo y Alfonso Parot se fueron de Universidad Católica. “No es algo nuevo, ha pasado en la historia del club que los ídolos no salen de la mejor forma, y es lamentable”, afirmó.

Por otro lado, el ex seleccionado chileno aplaudió la citación de Fernando Zampedri en La Roja. “Me encanta que esté Zampedri, se lo ganó en la cancha. Pienso que él puede ser un gran aporte en la selección, así que le deseo todo el éxito del mundo, ojalá que le toqué jugar y anotar, sería muy bonito para él”, sostuvo.

Por último, Acuña se mostró crítico con el trabajo de Ricardo Gareca en la selección chilena. “Su trabajo no ha sido bueno, y al final, los resultados son los que mandan. En su momento Chile no mostró un buen fútbol. Creo que la inclusión tardía de Arturo Vidal le dio otra cosa al equipo. Pero entre suma y resta, Gareca está al debe, hoy estamos más fuera que dentro del Mundial, por lo tanto, el técnico no ha hecho una buena tarea”, concluyó.