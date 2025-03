Tribunal con total resguardo: este miércoles continúa juicio contra primera célula del Tren de Aragua desarticulada en Chile

En forma completamente telemática, dada la peligrosidad de los acusados, se desarrolla en el Tribunal Oral de Iquique el juicio contra la primera célula del Tren de Aragua identificada y desarticulada en Chile, tras una investigación liderada por la Fiscalía de Tarapacá y la Policía de Investigaciones.

Son 12 los acusados, todos de nacionalidad venezolana, incluyendo a sus líderes Carlos González Vaca, alias “Estrella”, y Hernán Landaeta Garlotti, alias “Satanás”.

De acuerdo a información entregada por la Fiscalía, durante el juicio, que está previsto tenga una duración de al menos 45 jornadas hábiles, se presentarán más de 200 testigos, 38 peritos y más de mil pruebas documentales y evidencias materiales, a fin de acreditar que los acusados formaban parte de una asociación ilícita liderada por estos sujetos.

Entre los principales delitos de esta banda estaba el tráfico ilícito de migrantes en terminales de buses formales e informales, trata de personas con fines de explotación sexual y tráfico de ketamina, pero además el grupo está acusado de otros delitos como secuestro con homicidio, secuestros extorsivos, secuestro calificado con amenazas extorsivas y robos.

Este juicio que desarrolla en reserva y con el total resguardo tanto al interior como al exterior de los tribunales en Iquique, debido a la peligrosidad de los sujetos que están siendo imputados.

Más detalles los entregó la fiscal regional Trinidad Steiner. “Ilícito de droga, trata de personas con fines de explotación sexual, distintos secuestros tales como un secuestro con homicidio, por ejemplo, un secuestro calificado que tuvo como resultado que una persona fuera víctima de mutilación de uno de sus brazos, amenazas, tráfico de inmigrante y una serie de delitos de esa gravedad”, dijo.

“Lo importante es acá que, a juicio del Ministerio Público, se logró acreditar que no estamos frente a hechos o delitos aislados. Por ejemplo, el delito de tráfico de droga no es un delito aislado, no, estamos frente a una estructura criminal”, aseveró la fiscal.

Los tribunales en Iquique están resguardados por personal especializado de Gendarmería, tanto en la parte interior como exterior, así como también por personal policial.

La Fiscalía detalló que para Carlos González Vaca, uno de los líderes de la agrupación, se están pidiendo 12 penas de presidio perpetuo calificado, una pena de reclusión perpetua y 125 años de presidio por los distintos delitos por los cuales se les acusa.