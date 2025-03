“No estamos en una clase de autoayuda”: Declaraciones del gremio eléctrico generaron indignación en sesión especial del Congreso por apagón masivo

Este miércoles, diversas autoridades del sector eléctrico comparecieron ante el Congreso en una jornada marcada por duros cuestionamientos tras el apagón que afectó a gran parte del país el pasado 25 de febrero. El ministro de Energía, Diego Pardow; la superintendenta de la SEC, Marta Cabeza; y el presidente del Coordinador Eléctrico Nacional (CEN), Juan Carlos Olmedo, participaron en tres instancias parlamentarias para abordar lo ocurrido.

A las sesiones convocadas por las comisiones de Minería y Energía del Senado y la Cámara de Diputados se sumó una sesión especial en la Sala del Senado, que concluyó cerca de las 20:00 horas. Además, expusieron ante los legisladores los directores ejecutivos de Generadoras de Chile, Camilo Charme, y de Transmisoras, Javier Tapia.

[AHORA]📝Se inicia Sesión Especial de la Sala del Senado con la finalidad de analizar las causas, consecuencias y medidas adoptadas en relación al corte general de suministro eléctrico que afectó a prácticamente todo el país el pasado martes 25 de febrero de 2025.

Declaraciones de Transmisoras generan indignación en el Congreso

El representante de Transmisoras, Javier Tapia, reconoció la responsabilidad del gremio en algunas etapas de la falla, aunque intentó relativizar el evento al señalar que “las fallas son comunes” y forman parte del funcionamiento normal de los sistemas eléctricos. Sus palabras generaron fuertes reacciones entre los parlamentarios.

El diputado Benjamín Moreno (Partido Republicano) cuestionó las comparaciones de Tapia con otros países, señalando que los tiempos de respuesta en esos casos estaban relacionados con daños físicos en la infraestructura de transmisión. “La comparativa es, por decirlo al menos, un poco engañosa”, expresó.

Más enfático fue el diputado Cristián Tapia (IND-PPD), quien criticó duramente la falta de autorización en la intervención que generó la falla y apuntó a la empresa Isa Interchile. “Eso es para poner en la frontera a ISA y devolverlo rápidamente a Colombia, porque es una falta de respeto y una irresponsabilidad tremenda”, sostuvo.

Por su parte, la diputada Marcela Riquelme (IND-FA) calificó las declaraciones de Tapia como una falta de respeto a la ciudadanía. “Aquí no estamos en una clase de autoayuda para que nos digan que de las fallas hay que aprender, estamos en la Cámara de Diputados y representamos a millones de ciudadanos que esperan respuestas”, afirmó.

Riquelme agregó que, si bien la investigación sigue en curso, la intervención no autorizada de Isa Interchile es “un indicio muy claro de que esto no es una falla, sino que simplemente hubo una acción no autorizada por parte de la empresa”.

Coordinador Eléctrico Nacional responsabiliza a Isa Interchile

El presidente del CEN, Juan Carlos Olmedo, fue directo en sus declaraciones y apuntó a la empresa Isa Interchile como responsable del apagón, debido a la intervención realizada en sus instalaciones sin la debida autorización.

“La falta de comunicación y la omisión de la solicitud de trabajo que la empresa debía hacer impidieron que el Coordinador pudiera tomar medidas operacionales o programar adecuadamente la fecha y la hora de intervención con el objetivo de minimizar los riesgos para el sistema eléctrico”, afirmó Olmedo.

Mientras continúan las investigaciones del caso, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles deberá esclarecer las responsabilidades y definir eventuales sanciones para las empresas involucradas.