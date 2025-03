“Eran guiones oscuros. Eran sensuales. Eran violentos”: el proyecto de George Lucas para Star Wars que fue cancelado con la llegada de Disney

No hay dudas de que Star Wars es una de las franquicias más populares de la historia, con un impacto que va más allá de las series y películas, con millones de fanáticos en todo el mundo.

Con el estreno de Una nueva esperanza (Episodio IV) en 1977, la saga marcó un antes y un después en la industria del cine y posicionó a George Lucas, su creador, en un estatus especial.

Así, a medida que pasaba el tiempo y el éxito iba en aumento, llegaron varias producciones más, tanto películas a modo de precuelas y secuelas, así como también series animadas y en live-action.

Todo el crecimiento, por más controversial que sea, tuvo un leve impulso y refresh con la adquisición de la franquicia por parte The Walt Disney Company, quienes desarrollaron varios títulos interesantes.

Sin embargo, Lucas reconoció que antes de que eso ocurriera tenía en carpeta un proyecto que era muy diferente a lo que hoy conocemos de Star Wars, apostando por algo más ‘adulto’ y que sin dudas hubiera alejado al ratón Mickey.

En rigor, el director y guionista tenía más de 60 guiones para una serie que habría costado 40 millones de dólares por episodio. Pero fue descartada cuando Disney compró Lucasfilm.

Detalles del proyecto cancelado

La idea se trabajaba bajo el título de Star Wars: Underworld y se situaría entre La venganza de los Sith (Episodio III) y el Episodio IV. Tenía como objetivo servir de puente entre la trilogía original y las precuelas.

Rick McCallum, productor de las precuelas, recordó recientemente en el pódcast Young Indy Chronicles lo que pudo haber sido este proyecto, todo el impacto y revolución que significaba.

Según el productor, el equipo trajo “a los escritores más maravillosos del mundo” para desarrollar la historia. Además, detalló que eran guiones “oscuros, eran sensuales, eran violentos. Eran absolutamente maravillosos, complicados y desafiantes”.

El elevado costo de producción fue uno de los factores clave que impidieron que Underworld llegara a la pantalla. “El problema era que cada episodio era más grande que las películas”, explicó.

A pesar de todo lo que ha logrado la franquicia, para el productor, no haber logrado concretar la serie sigue siendo “una de las grandes decepciones de nuestras vidas”.

La llegada de Disney

El destino del proyecto quedó sellado cuando Disney adquirió Lucasfilm y Lucas dejó la compañía, siendo un remezón creativo que también descartó varias ideas.

Kathleen Kennedy, quien asumió la presidencia tras la compra, terminó llevando la franquicia a la televisión con producciones como The Mandalorian, The Book of Boba Fett, Andor y Skeleton Crew, además de supervisar la trilogía secuela.

Lucas, por su parte, confesó en 2020 que vender su compañía fue una decisión difícil. “En ese momento, estaba comenzando la siguiente trilogía; hablé con los actores y estaba empezando a prepararme”, contextualizó.

Sin embargo, la idea de embarcarse en otra década de trabajo y su deseo de pasar más tiempo con su familia lo llevaron a optar por la venta. “He pasado mi vida creando Star Wars -40 años- y dejarlo fue muy, muy doloroso”, admitió.

“Pero era lo correcto. Pensé que tendría un poco más de voz en las siguientes tres películas porque ya las había comenzado, pero decidieron hacer otra cosa. Las cosas no siempre salen como uno quiere. Así es la vida”, añadió.