“El cambio de muebles no resultó”: Gonzalo Ramírez lanzó irónica respuesta por crisis de Mega

Gonzalo Ramírez es uno de los rostros de Mega que no había hablado, hasta ahora, del escándalo tras el fallido intercambio de rostros en su parrilla programática.

Una que buscaba poner a Rodrigo Sepúlveda en el matinal Mucho Gusto, a José Antonio Neme en Meganoticias Prime y dejaba fuera de pantalla a Juan Manuel Astorga.

Sin embargo, nada de esto finalmente ocurrió, ya que el directorio dio pie atrás con la decisión y terminó sacando al director ejecutivo, Javier Villanueva.

Gonzalo Ramírez, incendiario

Frente a esto, Gonzalo Ramírez habló con el Qué te lo Digo, donde ironizó con todo lo ocurrido.

“Yo creo que ya todo más estabilizado. Todos volvemos a nuestras posiciones, así que el cambio de muebles no resultó y ya pusimos los sillones donde correspondían”, lanzó.

Y agregó que “ya está po', hay que seguir jugando en el equipo. Uno tiene que hacer la pega y bueno, en mi caso la verdad que en los años que llevo en esta cuestión varias veces me ha tocado entrar y salir de un matinal (...) Hay que echarle pa adelante y mirar el futuro".

Luego, manifestó que “yo juego en la posición que me pongan. Yo creo que las decisiones no solamente en esos roles no se toman por un aspecto, son distintos factores los que se evalúan”.

Finalmente, Gonzalo Ramírez expresó que lo sucedido “es una situación que se escapa absolutamente de lo que yo vengo. Esas son discusiones que están en una cúpula que no tengo nada que ver. Lo único que quiero es que ojalá se estabilice todo en todo sentido para que todos volvamos a estar pendientes de lo que importa, que es hacer nuestra pega bien para la gente que nos ve. Eso es lo más importante".