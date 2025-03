Para nadie en el mundo de la Fórmula 1 es un misterio que Sergio ‘Checo’ Pérez fue tratado de la peor forma por Red Bull. Hace algunos meses, se confirmó lo que durante todo el segundo semestre del 2024 se venía especulando: el mexicano dejaba la escudería de las bebidas energéticas.

Los austríacos se cansaron de las malas actuaciones del azteca, por supuesto, sin mencionar los problemas técnicos y los errores de estrategia que ellos cometieron. Fue a fines de diciembre cuando se confirmó que Pérez dejaría la escudería para darle paso al inexperto Liam Lawson.

Pasaron las semanas, y el basureo contra el mexicano continuó por parte de Christian Horner y el propio Lawson para justificar la fea jugada que le hicieron a Pérez, pero fue en los últimos días en que todo terminó de decantar en contra de Red Bull y todos los personajes anteriormente mencionados.

La semana pasada se estrenó la séptima temporada de la serie ‘Drive to Survive’ de Netflix, y en el octavo capítulo se revela cómo se orquestó todo para que Sergio Pérez se fuera definitivamente de Red Bull.

“Sin miedo a los choques”

*Advertencia: sin no has visto la serie, te recomendamos no seguir leyendo para no caer en spoilers*

Es en el antepenúltimo capítulo de la temporada 7 donde, durante casi una hora, se revela cómo Christian Horner y Liam Lawson jugaron con los nombres de Daniel Ricciardo, Yuki Tsunoda y el propio Sergio Pérez.

Todo comenzó en el Gran Premio de Gran Bretaña, donde ‘Checo’ tuvo una clasificación para el olvido (no pasó la Q1) y terminó en la posición 17: “¿Qué mierda hacemos con esto? Si seguimos así, estamos jodidos. No entiendo lo de ‘Checo’... No sé qué pasa con nuestro mexicano”, se ve a Horner diciendo.

“Estoy empezando a pensar en los rendimientos decrecientes, creo que este fin de semana tenemos que ver con atención a los otros pilotos, de los cuatro que tenemos: ‘Checo’ contra Daniel (Ricciardo), contra Yuki (Tsunoda), contra Liam (Lawson). Soy muy fan de Daniel, no está siendo competitivo, pero sabemos de lo que es capaz, puede percibir que hay una pequeña oportunidad“, complementaba por el mes de julio, Horner.

Cuatro días después de la carrera en Silverstone, Horner “invitó” a Lawson a comparar sus tiempos contra Max Verstappen. El mandamás de Red Bull quedó fascinado con el neozelandés, por lo que era solo cosa de tiempo.

La movida llegaría en septiembre: Daniel Ricciardo es despedido de Racing Bulls tras el GP de Singapur, por lo que el puesto lo tomaría Lawson. Semanas más tarde, llegaría el punto más álgido de todos: Pérez contra el neozelandés en el Gran Premio de México.

En el Circuito de los Hermanos Rodríguez, donde ‘Checo’ es local, Liam Lawson le tiró el auto a Pérez, y para colmo, le sacó el dedo de al medio al mexicano cuando lo volvió a pasar, una falta de respeto por donde se le mire.

Todo eso no le importó a Horner, quien ya tenía decidido echar a Sergio Pérez para quedarse con Liam Lawson, incluso pasando por encima de la figura de la Yuki Tsunoda, piloto con muchísima más experiencia.

“Liam fue excesivamente agresivo con ‘Checo’, lo llevó muy lejos, si quieres ver un poco de espíritu en tus pilotos, pero tiene que estar controlado, aprovecharse, tiene mucho que aprender. Es arriesgado, pero tienes que invertir en el futuro, Liam demostró que es duro y valiente, conduce el auto como el Max y parece tener una fuerza interior para lidiar con las presiones de este negocio”, justificó Horner para ratificar el arribo de Lawson a Red Bull.

Fue el 18 de diciembre cuando se confirmó que Sergio Pérez salía de Red Bull, pero la serie revela que la decisión de Horner fue tomada el día 11 del mismo mes, cuando ‘Checo’ regaló tequila a los trabajadores de Red Bull, misma jornada en la que el mandamás de las bebidas energéticas conversó con el mexicano para informarle la decisión.

¿Qué irá a pasar en el Gran Premio de México de este 2025? Solo el tiempo lo dirá.