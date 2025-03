El senador y presidente de Renovación Nacional (RN), Rodrigo Galilea, abordó en ADN Hoy las renuncias de la ministra de Defensa, Maya Fernández, y del jefe de asesores de la Presidencia, Miguel Crispi, los cuales dejaron sus cargos en medio de críticas.

Respecto a la salida de Crispi, quien horas antes había declarado en la comisión especial investigadora por el caso Monsalve, el parlamentario expresó que “no me sorprende para nada” .

Agencia UNO | Miguel Crispi Ampliar

Esto, “porque era demasiada la presión, los antecedentes, las omisiones, nunca aclarar suficientemente bien el rol en varios episodios vinculados al gobierno (...). Su situación venía arrastrándose de manera muy severa desde los casos de los convenios", añadió.

Sin embargo, el senador señaló que “hubiese considerado más prudente que el Presidente le hubiera pedido el cargo hace muchísimo tiempo atrás, cuando no pudieron aclarar cuánto sabía o cuánto involucrado estaba en todo el caso fundaciones y convenios".

Casa de Salvador Allende

Por otro lado, Rodrigo Galilea se refirió a la renuncia de Maya Fernández, que se enmarca en la indagatoria por la fallida venta de la casa de Salvador Allende. “Todo este episodio es profundamente desafortunado desde el punto de vista del gobierno, de los ministros y de quienes están involucrados. Era una ilegalidad manifiesta ”, sostuvo.

“El cúmulo de antecedentes respecto de advertencias previas de que esto no se podía hacer, y que igual siguieron adelante (...). Eran demasiadas cosas que a mí me parece no tenían mayor presentación frente a la opinión pública”, finalizó.

Revisa a continuación la entrevista a Rodrigo Galilea: