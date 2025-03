Presidente Boric y respaldo a carrera presidencial de Tohá: “Mi candidato será el que emerja de las primarias del progresismo chileno”

El Presidente Gabriel Boric se refirió este martes a la carrera presidencial dentro del oficialismo , dejando en claro que no tiene un candidato definido y que apoyará a quien resulte ganador de las primarias del progresismo.

Sus declaraciones surgen en medio del anuncio de Carolina Tohá como candidata y las presiones para que el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, se sume a la competencia.

“Mi candidato será el que emerja de las primarias del progresismo chileno. Aliento a que florezcan todas las flores y que la primavera sea generosa con nuestra coalición”, afirmó el Mandatario en entrevista con Radio Agricultura.

La reunión con Vodanovic

El jefe de Estado también se refirió a la reunión que sostuvo con el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, la cual generó especulaciones sobre un eventual respaldo de La Moneda a su candidatura.

“La conversación que tuve con Tomás la tuvimos nosotros dos. No tengo dudas de que él no filtra lo que habla conmigo y yo tampoco lo hago. Las especulaciones sobre esa reunión no tienen fundamento”, aseguró el Presidente Boric, negando que haya intentado convencerlo de postularse a La Moneda, sino más bien una charla sobre el Metro.

En ese sentido, insistió en que las primarias deben realizarse con la mayor participación posible y sin imposiciones. “El Frente Amplio ha dicho que tendrá un candidato y que las definiciones se tomarán en las próximas semanas. No me corresponde a mí decidir quién debe ser”, agregó.

Respecto a la postulación de Carolina Tohá, quien dejó el Ministerio del Interior para competir en las elecciones de 2025, el líder del Gobierno evitó entregar un respaldo explícito.

“Los analistas políticos dicen muchas cosas y tienen una suerte de impunidad para equivocarse. Se decía que Bachelet iba a ser candidata, luego que era Tohá, y ahora surge otra versión. La política no funciona con profecías, sino con hechos”, comentó.