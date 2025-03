Universidad Católica no pasa por el mejor de sus momentos, lo que ha causado muchas molestias en los hinchas cruzados. Las odiseas para conseguir estadios y la lesión de Thomas Gillier en el arco han sido un dolor de cabeza para los de la precordillera.

Patricio Toledo, arquero formado en los pastos de San Carlos de Apoquindo, conversó con ADN Deportes, y entregó su opinión sobre estos problemas que tienen la UC en una mala racha.

Sobre las complicaciones que han tenido en el arco, comentó que “Thomas Gillier, cuando se recupere, debería ser el titular, pero hoy día, ya que no está, me parece bueno darle la confianza a Bernedo, pero tiene que cambiar su actitud. Es un chico medio conflictivo por lo que he sabido. Tiene unas condiciones tremendas, pero si no cambia su actitud, ser más humilde, le puede pasar la cuenta”.

“Hoy día hay un psicólogo deportivo que puede ayudar a los jóvenes. Me parece que sería super importante que pueda conversar con el psicólogo para tratar de cambiar. El problema de él es su carácter, es medio conflictivo, se enfrasca en discusiones con el rival que no tiene ningún sentido. Eso lo desconcentra y lo saca del partido”, agregó sobre la situación del guardameta de 24 años.

Además, también fue crítico con el DT, al cual le reprocha perder el ADN futbolístico de Universidad Católica. “Lamentablemente, Tiago Nunes le ha hecho mucho daño a Católica. Ha perdido su identidad de juego, hace mucho tiempo que no veía a Católica jugar al pelotazo y al contra golpe. Aparte, se enfrasca con los árbitros, y eso a los jugadores los desconcentra”, cerró Patricio Toledo en ADN Deportes.