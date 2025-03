Detectan en Brasil primer caso de la variante clado 1b de mpox

Las autoridades sanitarias de Brasil confirmaron este viernes el primer caso de la variante clado 1b de la enfermedad mpox en el estado de Sao Paulo. La paciente es una mujer de 29 años que habría estado en contacto con personas provenientes de la República Democrática del Congo, país donde esta variante es más prevalente.

El director del Instituto de Infectología Emilio Ribas, Luiz Carlos Pereira Júnior, informó que la paciente ha mostrado una evolución favorable y se espera que reciba el alta médica la próxima semana. Sin embargo, las autoridades continúan investigando el caso, ya que la mujer no ha viajado recientemente a regiones con brotes de la enfermedad, lo que hace incierta la vía exacta de contagio.

Investigación en curso sobre la transmisión

A pesar de la detección de este primer caso, las autoridades han señalado que no hay motivo de alarma. “Podemos enviar el mensaje de que no es momento de preocuparse. En varios países se realizó vigilancia de contactos y bloqueo de la enfermedad”, explicó Pereira Júnior. Destacó que, fuera del Congo, el clado 1b no ha logrado establecerse de manera significativa, gracias a las medidas de vigilancia epidemiológica.

Brasil ya ha registrado casos de mpox desde 2022, pero todos pertenecientes al clado 2. Este es el primer caso confirmado del clado 1 en el país, lo que refuerza la importancia del monitoreo para prevenir su propagación.

Mpox y su impacto global

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró en agosto una emergencia internacional por esta variante, que se concentra principalmente en la República Democrática del Congo y otras regiones de África.

La mpox, anteriormente conocida como viruela del mono, es causada por un virus del género orthopoxvirus y se transmite principalmente por contacto estrecho piel con piel, como en relaciones sexuales, abrazos, masajes o besos íntimos. Ante la detección de esta nueva variante en Brasil, las autoridades refuerzan la importancia de la vigilancia y el seguimiento de contactos para contener la enfermedad.