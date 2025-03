¿Será titular en La Roja? Alexis Sánchez suma su segundo partido consecutivo sin minutos en el Udinese

Una de las novedades más esperadas en la última nómina de Ricardo Gareca, fue la vuelta a La Roja de Alexis Sánchez, tras perderse la última doble fecha Eliminatoria por lesión.

Pero no todo son buenas noticias para el “Niño Maravilla”, pues su presente en el Udinese de Italia no es el mejor. De hecho, en el partido que su equipo empató 1-1 la tarde de este lunes ante la Lazio, nuevamente no sumó minutos.

Si bien el rendimiento de los dirigidos por Kosta Runjaic es positivo, pues se encuentran en la décima posición de la tabla de la Serie A, y todavía con chances de pelear por puestos de clasificación a competencias internacionales, el rol del nacido en Tocopilla no era el esperado para su regreso a su primer club en Europa.

Para ser exactos, Alexis Sánchez solo ha jugado ocho partidos esta temporada con el Udinese, en donde cuatro veces ha sido titular. Sin embargo, en las últimas cinco jornadas de la liga italiana, solo ha sumado minutos en dos, quedándose en la banca los últimos dos encuentros seguidos.

Con la selección chilena en la mira, Alexis Sánchez buscará volver a las canchas este sábado 15 de marzo ante Hellas Verona. En La Roja, con Ricardo Gareca, siempre ha sido titular, pero ahora contará con una potente competencia, pues a la citación de Eduardo Vargas, se suma la primera nómina de Fernando Zampedri.