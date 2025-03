¡No carga nada! Reportan caída a nivel mundial de la aplicación X (ex Twitter)

A primeras horas de este lunes 10 de marzo, usuarios constataron la caída a nivel mundial de X (ex Twitter).

La red social de propiedad de Elon Musk no responde en su versión de escritorio, es decir, no carga la página web, algo que se repite a nivel móvil, y que no permite a los usuarios utilizar de forma correcta la App.

Precisamente mediante la red social Threads, de Meta, y que fue creada por Mark Zuckerberg como respuesta a Twitter tras una caída del sistema hace unos años, los usuarios dieron cuenta de esta falla.

Por el momento, X (ex Twitter) no se ha pronunciado sobre esta caída que afecta a sus plataformas a nivel mundial.