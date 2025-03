“Le ha hecho un daño tremendo al fútbol”: Fabio Capello arremete sin filtro contra Pep Guardiola

El italiano Fabio Capello, uno de los entrenadores más prestigiosos de la década de 1990 y 2000, lanzó una ácida crítica hacia Pep Guardiola, actual técnico del Manchester City que atraviesa una de sus peores campañas al mando del cuadro inglés.

En una entrevista con El Mundo de España, el exestratega de clubes como Milan, Real Madrid y Juventus admitió que el DT español protagonizó una de las más grandes revoluciones del deporte, aunque fue crítico de su personalidad.

“Yo valoro mucho a Guardiola como entrenador, ha hecho cosas maravillosas. Yo he vivido tres revoluciones en el fútbol, una cada 20 años o así: el Ajax de Cruyff, el Milan de Sacchi y el Barça de Guardiola. No tengo ningún problema en decirlo”, comenzó diciendo el italiano.

En esa línea, Capello recordó la época en la cual dirigió a Guardiola durante su paso como jugador de la Roma a inicios de siglo. “Vino a decirme cómo tenía que hacer mi trabajo y yo le respondí: ‘Ponte a correr y luego hablas’. Es que andaba por el campo y yo no iba a sacarle antes que gente que tenía muchas cosas mejor que él. Sin más. Ahí se acabó el debate”.

Asimismo, apuntó que “¿Sabes lo que no me gusta de Guardiola? Su arrogancia. La Champions que ganó con el City fue la única en la que no intentó nada raro en los partidos decisivos. Pero todos los demás años, en Manchester y en Múnich, en los días clave siempre quería ser el protagonista. Cambiaba cosas y hacía inventos para poder decir: ‘No ganan los jugadores, gano yo’“.

“Y esa arrogancia le ha costado varias Champions”, puntualizó el otrora adiestrador, quien sentenció que “yo lo respeto, pero eso lo veo claro. Además, aunque eso ya no es culpa suya, ha hecho un daño tremendo al fútbol”.

“Todo el mundo se ha pasado 10 años intentando copiarle y eso ha destruido el fútbol italiano, que perdió su esencia. Yo decía: ‘¡Paren ya, no tienen los jugadores de Guardiola!’. Además, se impuso la idea absurda de que jugar bien solo era eso: toque, toque, toque... ¡Ahora hasta el arquero juega con los pies! Un desastre y un aburrimiento que ha alejado a mucha gente", sentenció.