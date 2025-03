Durante la jornada del pasado domingo, Colo Colo volvió a los triunfos con un sólido 2-0 en frente de un complicado Everton, que tras la derrota, se quedó sin entrenador.

Uno de los defensores titulares ruleteros en la caída fue Ramiro González, quien no venía teniendo mucha participación. El ex “Cacique” y Unión Española, fue el único de los de Viña del Mar que habló tras perder el encuentro, y en conversación con AS Chile, fue crítico con el nivel mostrado.

“La verdad es que duele perder así. Venimos de una racha negativa, pero hay que tratar de levantarse lo más rápido posible. Sabemos que el fin de semana nos toca con Coquimbo, que viene con una buena dinámica, así que hay que dar vuelta la página, mirar para adentro, ser autocrítico y tratar de corregir para sumar”, comenzó diciendo sobre el mal momento tanto de él como de sus compañeros.

Los ruleteros son la tercera plantilla más cara del fútbol chileno, pero solo suman una victoria en lo que va de 2025, sobre esta situación, Ramiro González comentó que “hay buenos jugadores, pero está faltando el funcionamiento. Hay un grupo de jugadores, hoy por hoy no tenemos un equipo, y eso es lo que nos está pasando un poco la cuenta”.

Además, fue consultado sobre su situación de suplencia con Gustavo Leal. “La verdad es que no he conversado con él, en mi caso he tenido poca participación. Trato de sumar desde el lado que me toca, cuando me toca, y tratar de aportar cuando así lo decide”, cerró en torno a su relación con el DT, que este lunes fue cesado de su cargo.