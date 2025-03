Club del fútbol chileno sorprende y acude al TAS para revertir duro castigo: “La ANFP ya fue notificada”

Santiago Morning sufrió la resta de nueve puntos para el inicio de la Primera B 2025, después de la sanción que recibió del Tribunal de Disciplina de la ANFP por el atraso en el pago de las cotizaciones previsionales de sus jugadores durante octubre y noviembre del 2024.

Este castigo significó que los “Microbuseros” comenzaran la temporada en el torneo de ascenso con 9 puntos menos y, luego de tres fechas disputadas, con un triunfo y dos empates, los dirigidos por Luis Marcoleta marchan en el último lugar de la tabla con -4 unidades.

En ese escenario, los “Bohemios” tomaron una drástica medida y decidieron acudir al TAS para revertir la sanción del Tribunal de Disciplina. Así lo informó Luis Faúndez, histórico dirigente de los capitalinos, en diálogo con PrimeraBChile, donde incluso avisó que la ANFP ya fue notificada de la decisión.

“Ese es un tema de tribunales que tengo plena confianza que van a ser revertidos en el TAS. Están hechas ya las demandas al TAS, ya fue notificada la ANFP con eso y creo que se va a devolver la justicia a lo que corresponde“, comentó Faúndez.

En esa línea, el dirigente de Santiago Morning consideró que el Tribunal no obró de buena manera al aplicar la sanción el 2025, por faltas que cometieron el 2024. “Ese es el gran error. No se debe hablar mal de los tribunales, pero el Tribunal pretendió legislar y ellos deben aplicar la ley, no legislar“, afirmó.

Cabe recordar que Deportes Melipilla vivió una situación similar en la temporada 2024. Los “Potros” también fueron sancionados con la resta de tres puntos por el atraso en el pago de las cotizaciones de octubre, razón por la que perdió el título de Segunda División y su ascenso a la Primera B.

El Tribunal consideró que Melipilla debía ser sancionado en el año que cometió la falta y no en 2025, pues había directa relación en el desenlace del torneo de Segunda División. Sin embargo, en el caso de Santiago Morning la situación fue diferente, ya que aplicar la sanción en 2024 implicaba modificar la Liguilla de Ascenso en la Primera B, donde resultó ganador Deportes Limache.